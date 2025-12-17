Астроном Иванов объяснил, когда на Кубани лучше наблюдать метеорный поток Урсиды

Метеорный поток Урсиды начинается 17 декабря и обычно продолжается до 24 декабря. О том, как, когда и где жители Краснодарского края смогут наблюдать это астрономическое явление, интернет-порталу «Кубань 24» рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества и заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

В разговоре Иванов пояснил, что все метеорные потоки почти в 99,9% случаев совпадают с той или иной кометой. В случае с Урсидами речь идет о довольно известной комете.

«Я ее как минимум два раза за свою жизнь смог не только наблюдать, но и получить данные по этой комете, красивые фотографии. Вот это комета 8Р/ Туттля. Это краткопериодическая комета. Период ее не превышает 15 лет. Более точно — 13,6 считается период этой кометы. Она и является родоначальником метеорного потока Урсиды. Радиант располагается в Малой Медведице. Почему Урсиды? Потому что по латыни Малая Медведица звучит как Урса Минор. «Урса» — это «медведь», «минор», само собой, — «малая», — сказал астроном.

Соответственно, и название — Урсиды — метеорный поток получил в честь самого созвездия, откуда вылетают эти частички. Иванов напомнил, что на нашей широте созвездие Малой Медведицы не заходит, а значит, метеорный поток можно наблюдать практически всю ночь в направлении севера.

«Количество метеоров, правда, изменилось. Бывали случаи, когда были отмечены вспышки максимума, и в этом случае метеорный поток давал от 100 до 120 метеоров в час. Собственно говоря, в 1945 году, когда и был этот открыт поток, метеоров было до 120 метеоров в час. Но мы должны помнить, что не все метеоры можно увидеть, потому что часть из них очень слабая. Чуть больше метеоров могут быть поярче. Совсем ярких буквально единицы. Может быть, десяток. Поэтому, когда мы говорим, что часовое число — 120 метеоров в час, ну, дай бог, если вы сможете увидеть десятка два метеоров невооруженным глазом, при этом в условиях абсолютно темной ночи», — сказал Иванов.

В городских условиях нужно отсутствие не только луны, но и засветки.

«Как я уже сказал, радиант расположен довольно высоко над горизонтом. Для нашей широты Малая Медведица будет видна всю ночь. Метеоры, в принципе, не сильно быстрые, и наблюдаются в области полярной. То есть, именно там надо искать радиант метеорного потока. А раз радиант совпадает практически с полярной областью, то и метеоры будут вылетать из области полюса, который у нас расположен на высоте 45 градусов над горизонтом, в разные стороны. То есть, к северу, к югу, к западу, к востоку, в зенит уходить будут метеоры. Наблюдателю нужно направить свой взор на северную часть небосклона», — объяснил Иванов.

Метеорный поток начинает действовать с 17 декабря и, как правило, продолжается до 24 декабря, иногда до 26 декабря. Именно в этот период при благоприятной погоде и отсутствии Луны можно наблюдать Урсиды.

«Но его, конечно, не сравнить с недавними Геминидами или Персеидами, когда действительно большое количество метеоров пролетает за ночь. Максимум потока Урсиды придется на 22 число», — сказал Иванов.

При этом он отметил, что иногда пик приходит с опережением — в ночь с 20 декабря на 21 декабря или с 21 декабря на 22 декабря.

«Но считается, что ночью 22 декабря, потому будем надеяться, что нам повезет. Всем хороших наблюдений!» — заключил Иванов.

