Магнитная буря обрушится на Краснодарский край ночью 11 ноября

В ночь на вторник на Кубани прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные возмущения начнутся вечером 10 ноября.

С полуночи и до 6:00 магнитная буря будет в пике и почти достигнет уровня G2. После магнитосфера успокоится, но до 12:00 геомагнитный фон останется возмущенным.

Метеозависимым людям рекомендуют во время магнитных бурь быть внимательными к своему состоянию — не перенапрягаться, исключить алкоголь и крепкий кофе, а также уделить время сну. В случае ухудшения состояния необходимо обратиться к врачу.

