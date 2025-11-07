Магнитная буря накрыла Землю утром 7 ноября и продолжает набирать силу

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, мощность магнитной бури утром в пятницу уже превысила уровень G1 по пятибалльной шкале.

Геомагнитные возмущения начались около полуночи и продолжают набирать силу, согласно сделанным накануне прогнозам ученых.

«Прогноз по-прежнему обещает рост интенсивности магнитных бурь до уровня сильных, класса G3 и даже немного выше. Последние данные также говорят о возможности слабых магнитных бурь в субботу, и о пролонгировании периода возмущений геомагнитного поля и на воскресенье», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется проявлять особую осторожность и быть внимательными к своему состоянию. Специалисты советуют снизить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать переутомления. При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Земле в пятницу ожидается самая сильная магнитная буря года.

