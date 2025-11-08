Магнитная буря накрыла Землю ночью 8 ноября

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитную бурю уровня G2.3 зафиксировали в субботу около 3:00.

К 6:00 сила геомагнитных возмущений ослабла — до уровня чуть выше G1.

«Событие отождествляется с солнечными вспышками 5-6 ноября 2025 года. Планету все же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, со всей очевидностью, все же прошла мимо планеты», — говорится в сообщении Лаборатории в Telegram.

По словам специалистов, за последние трое суток наблюдались и по-прежнему наблюдаются самые сильные магнитные бури более чем за месяц. До этого бури подобной силы фиксировали 1-3 октября.

Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения уровня выше G1 ожидаются вновь вечером 8 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 7 ноября Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Геомагнитные возмущения начались около полуночи.

