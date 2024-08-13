Магнитная буря накрыла Краснодарский край до 14 августа

Геомагнитный шторм уровня G4 по шкале измерений находится на втором месте.

Из-за бури могут возникнуть проблемы в энергетических системах, также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», врач Чудаков объяснил, как не переутомляться метеозависимым при магнитной буре. Так, он порекомендовал быть дома, оставаться в спокойствии, заниматься легким бытовым трудом и гулять на свежем воздухе.