Магнитная буря накроет Краснодарский край ночью 7 ноября

В ночь на пятницу на Кубани прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные возмущения начнутся около полуночи, они будут нарастать и достигнут пика в 3:00.

Магнитная буря будет слабой (уровень G1) и, согласно прогнозам, продлится до 6:00. После магнитосфера начнет утихать, однако геомагнитный фон останется возмущенным до полудня.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется проявлять особую осторожность и быть внимательными к своему состоянию. Специалисты советуют снизить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать переутомления. Лучше отказаться от алкоголя и крепкого кофе и не допускать недосыпа. При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.

Читайте также: жители Краснодарского края 5 ноября увидят суперлуние. В этот момент спутник окажется на минимальном расстоянии от Земли и будет выглядеть значительно больше и ярче обычного. Ближайшей к Земле точки Луна достигнет 6 ноября в 0:30.

