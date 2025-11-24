Магнитная буря накроет Краснодарский край ночью 26 ноября

В ночь на среду на Кубани прогнозируют слабое геомагнитное возмущение уровня G1.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря начнется в ночь на 26 ноября.

С полуночи и до 3:00 геомагнитные возмущения достигнут уровня G1, после чего магнитосфера успокоится. Возобновится магнитная буря в 6:00, однако к 9:00 геомагнитный фон нормализуется.

Метеозависимым людям рекомендуют во время магнитных бурь быть внимательными к своему состоянию — не перенапрягаться, исключить алкоголь и крепкий кофе, а также уделить время сну. В случае ухудшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Читайте также: астроном Назаров объяснил, почему Сатурн «теряет» кольца. Эффект исчезновения колец Сатурна возникает потому, что из-за его наклона кольца перестают быть видимыми с поверхности Земли.

Подпишись, здесь всегда интересно.