Магнитная буря 7 ноября может вызвать полярное сияние в Сочи

На Землю надвигается сильнейшая магнитная буря, пик которой придется на 7 ноября. По мнению ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, она может вызвать полярное сияние далеко от полюсов и сбои в работе навигационных спутников.

При этом он отметил, что на самочувствии большинства людей магнитная буря никак не скажется. По его словам, очень немногие люди могут почувствовать последствия вспышек.

«Сейчас как раз тот случай, который объективно не приведет к заметным последствиям. А при сильной буре возможно появление полярного сияния даже в широтах далеких от полюсов, например, на широте Москвы или даже Сочи, как в прошлом году», — сказал Эйсмонт.

Он также напомнил, что сильные магнитные бури могут отразиться на работе навигационных спутников GPS, ГЛОНАСС или Galileo.

По словам ученого, период максимальной солнечной активности происходил в прошлом году, а в этом число магнитных бурь будет сокращаться.

«Число выбросов плазмы сокращается, потому что мы в прошлом году миновали период максимума солнечной активности, когда было больше всего таких выбросов. Сейчас они будут реже, слабее, пока мы примерно через пять лет вообще не подойдем к минимуму», — цитирует ученого «Национальная служба новостей».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в пятницу 7 ноября ожидается самая сильная магнитная буря года. По мнению экспертов, ее мощность может достичь высшего балла G5.

