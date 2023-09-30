«Магнит» запустил фудшеринг в Краснодаре в тестовом режиме

Фудшеринг пока работает на базе суперстора «Магнит Экстра» в Краснодаре.

Сотрудники магазина собирают продукты и товары с истекающим сроком годности, а затем передают их в Благотворительный фонд «Банк еды «Русь».

Оттуда волонтеры доставляют продуктовые корзины людям, которые в этом нуждаются: семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и одиноким пенсионерам.

Все продукты проходят контроль качества, сначала в суперсторе, потом в «Банке еды» товары проверяют волонтеры.

Всего в фудшеринговую корзину для передачи нуждающимся входят более 300 товаров. Это могут быть фрукты, овощи, бакалея. Предполагается, что объем продуктов, которые будут передавать бесплатно по системе фудшеринга из тестового магазина достигнет 100 кг в день, сообщает пресс-служба розничной сети.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Магнит» уже передает продукты питания с истекающим сроком годности из дарксторов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.