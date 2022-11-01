«Магнит» вошел в топ-50 самых прибыльных компаний РФ
Экономика
01.11.2022 12:52
По данным журнала Forbes, ретейлер находится на 49 месте в рейтинге самых прибыльных российских компаний.
Чистая прибыль компании в 2021 году составила 48,1 млрд рублей. При этом выручка составила 1,5 трлн рублей.
На первом месте рейтинга находится «Газпром». Чистая прибыль — более 2,1 трлн рублей. Второе место занял Сбербанк — 1,2 трлн рублей. Третье — у «Роснефти», более 1 трлн рублей.
На последнем месте расположилась транспортная компания «Нордстирм», чистая прибыль — 46,7 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
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