«Магнит» вошел в топ-50 самых прибыльных компаний РФ

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным журнала Forbes, ретейлер находится на 49 месте в рейтинге самых прибыльных российских компаний.

Чистая прибыль компании в 2021 году составила 48,1 млрд рублей. При этом выручка составила 1,5 трлн рублей.

На первом месте рейтинга находится «Газпром». Чистая прибыль — более 2,1 трлн рублей. Второе место занял Сбербанк — 1,2 трлн рублей. Третье — у «Роснефти», более 1 трлн рублей.

На последнем месте расположилась транспортная компания «Нордстирм», чистая прибыль — 46,7 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

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