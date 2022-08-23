«Магнит» с 23 августа вводит масочный режим для сотрудников
Компания вводит маски для работников магазинов во всех 67 регионах, а также для сотрудников 45 распределительных центров.
Ретейлер принял решение усилить меры по защите от COVID-19 из-за роста заболеваемости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПАО «Магнит».
«Магнит» сформировал запас масок для персонала, при необходимости они будут докупаться. В компании увеличили количество санитарных мероприятий. Также активизировали мероприятия по вакцинации сотрудников. Ожидается, что доля привитых сотрудников составит не менее 80%. Общее количество сотрудников — около 360 тыс., 295 тыс. из них — работники магазинов.
«Сегодня на фоне усложняющейся эпидемиологической ситуации мы приняли решение заблаговременно усилить антиковидные меры и проявить заботу о наших покупателях и сотрудниках, чтобы предупредить рост заболеваемости и гарантировать бесперебойную работу сети. Мы продолжаем следить за ситуацией и при необходимости будем принимать дополнительные меры», — заявил заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.
Продолжают действовать меры по профилактике — к работе не допускаются сотрудники с высокой температурой, в помещениях регулярно проводят дезинфекцию. Для покупателей в магазинах бесплатно доступен антисептик, на кассах установлены защитные экраны.
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