«Магнит»: поставки мяса курицы в магазины Кубани стабильны

Предпосылок для возникновения дефицита куриного мяса на полках магазинов Краснодарского края в компании не видят.

«Поставки курицы в магазины «Магнит» стабильны, производители отгружают продукцию в плановом режиме, мы не ожидаем каких-либо проблем с наличием этого товара и ассортиментом на полках», — цитирует заявление компании «Коммерсантъ-Кубань».

В пресс-службе X5 Group (владелец «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток») отметили, что в первые дни Нового года проблемы с поставками птицы были из-за снегопадов и морозов, однако добавили, что в ближайшие дни график восстановится.

Кроме того, жители Краснодара увидели на полках магазинов яйца категории С1 по 97,99 за 15 штук. Фото опубликовали в соцсетях.

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