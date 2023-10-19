«Магнит» планирует выкупить маркетплейс KazanExpress

Компания уже договорилась о покупке 100% ООО «КазаньЭкспресс» у «AliExpress Россия», владельца казанского холдинга FIX и основателей маркетплейса.

После покупки на базе KazanExpress «Магнит» планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Эксперты оценивают сделку в 10 млрд долларов — покупка обойдется дешевле, чем затраты на запуск нового проекта.

Ретейлер планирует увеличить количество пунктов выдачи и расширить их географию, в том числе за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнита». Кроме того, компания планирует привлекать новых продавцов на площадку и развивать товарные категории.

Сейчас аудитория KazanExpress превышает 5 млн покупателей в месяц, с маркетплейсом сотрудничает 12 тыс. продавцов из России, а ассортимент насчитывает около 1,5 млн различных товаров в 20 категориях, сообщает РБК.

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