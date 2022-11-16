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«Магнит» и РЭО создадут биржу просроченных продуктов

Экономика
16.11.2022 11:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/magnit-i-reo-sozdadut-birzhu-prosrochennyh-produktov
«Магнит» и РЭО создадут биржу просроченных продуктов
Флаги перед головным офисом сети магазинов "Магнит" компании ПАО "Тандер" в Краснодаре.

Российский экологический оператор (РЭО) и ретейлер разработают новый механизм для переработки пищевых отходов. Товары неживотного происхождения планируют продавать с помощью электронной биржи вторичных ресурсов.

Из переработанных продуктов компании смогут создавать корма для животных или удобрения. Для продукции животного происхождения на бирже можно будет найти компании, которые занимаются ее утилизацией, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПАО «Магнит».

На электронной бирже создают модуль, где можно будет прозрачно вести бизнес-процессы по переработке пищевых отходов. Важная задача — гармонизация норм санитарно-эпидемиологического законодательства. В минимальные сроки после списания продукции ее смогут направлять на переработку.

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