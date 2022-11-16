«Магнит» и РЭО создадут биржу просроченных продуктов
Экономика
16.11.2022 11:26
Российский экологический оператор (РЭО) и ретейлер разработают новый механизм для переработки пищевых отходов. Товары неживотного происхождения планируют продавать с помощью электронной биржи вторичных ресурсов.
Из переработанных продуктов компании смогут создавать корма для животных или удобрения. Для продукции животного происхождения на бирже можно будет найти компании, которые занимаются ее утилизацией, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПАО «Магнит».
На электронной бирже создают модуль, где можно будет прозрачно вести бизнес-процессы по переработке пищевых отходов. Важная задача — гармонизация норм санитарно-эпидемиологического законодательства. В минимальные сроки после списания продукции ее смогут направлять на переработку.
Читайте также: Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году.
Популярные новости
- Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
- В России максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит почти 12,8 тыс. рублей
- В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
- СК опубликовал видеозапись с места штурма жилого дома в Анапе