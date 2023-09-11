Магистральную квантовую сеть планируют продлить до Сочи в 2024 году

Квантовая сеть также протянется до Челябинска и Екатеринбурга.

Теперь карта проекта магистральной квантовой сети будет включать в себя Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, ж/д станцию Лихая, Воронеж, а также Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Арзамас, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Ижевск, Самару, Саратов, Волгоград, Уфу, Екатеринбург, Пермь и Челябинск.

Технологии квантовых коммуникаций применяют для повышения надежности сетей связи в системах передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса, а также в системах государственного управления.

К концу 2024 года по соглашению для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций построят более 7 тыс. км квантовых сетей, к 2030 году — более 15 тыс. км, сообщает РИА «Новости».

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