Магазины Кубани не будут повышать цены на яйца перед Пасхой

В Краснодарском крае перед Пасхой не ожидают значительного повышения стоимости куриных яиц благодаря росту производства и достаточным запасам продукции.

«В нынешнем году наблюдается существенное увеличение объемов производства куриных яиц. В целом по России рост составляет около 4%. Рынок обеспечен достаточным запасом товара. Поэтому ценовой коридор останется стабильным», — подчеркнул руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Он отметил, что в магазинах покупателям предлагают широкий выбор товара. Сейчас средняя стоимость десятка яиц категории С1 составляет 109 рублей, С2 — 88 рублей. С начала года цены снизились на 4% и 12%, за год товар подешевел на 11% и 18%: в апреле 2024 года десяток яиц С1 в среднем стоил 122 рубля, С2 — 107 рублей.

По распоряжению губернатора региона Вениамина Кондратьева куриные яйца включены в перечень социально значимых продуктов. Предприятия розничной торговли устанавливают на них наценку до 10%, а многие ритейлеры придерживаются нулевых или даже отрицательных наценок.

«Розничные цены на продукты питания напрямую зависят от закупочных цен, которые устанавливают производители. По многолетним наблюдениям, оптово-отпускные цены на куриные яйца колебались из-за сезонного фактора. В предыдущие годы с января по март фиксировалось снижение стоимости, затем цена повышалась до начала мая. Далее шло резкое падение, достигая продаж по ценам ниже себестоимости», — сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

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