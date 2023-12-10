Магазины Decathlon открылись в Краснодаре под новым названием

Магазины французской торговой сети Decathlon в Краснодаре закрылись с 26 июня 2022 года из-за ужесточения санкций в отношении России со стороны Запада. На территории страны остались 35 магазинов вместе с фирменным складом «Бетонка» и почти 1 тыс. сотрудников.

В местах, где ранее в Краснодаре был Decathlon — в торговых центрах «Красная Площадь» и «OZ Молл», уже открылись магазины спортивных товаров под названием Desport. Информация об этом есть на сайте магазина.

«Desport — это доступные и качественные спортивные товары мировых и российских брендов», — говорится на портале организации.

Помимо Краснодара, магазины сети Desport уже открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Уфе и Самаре. В ближайшее время они появятся и в других городах России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российская компания АРМ в сентябре выкупила весь бизнес спортивного ретейлера Decathlon Russia, который ранее принадлежал французской компании.