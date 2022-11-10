Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах

Фото rustore.ru

Российский магазин приложений RuStore включили в список программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в 2023 году.

Новый сервис заменит программу App List. Он позволит пользователям из России получить свободный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам.

RuStore разработали по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Новый магазин приложений запустили в мае.

Кроме того, Правительство РФ увеличило число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам с 10 до 15. Это сделано для создания равных конкурентных условий отечественным продуктам. Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: специалист рассказал, как в холода пользоваться смартфоном на улице.