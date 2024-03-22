Лжеюристы обманули жителей Краснодара на 2 млн рублей

Два краснодарца и один житель Адыгеи отправятся под суд за мошенничество.

По данным следствия, трое мужчин 26, 29 и 35 лет предоставляли юридические услуги за деньги. После таких консультаций люди, уверенные в своих правах, обращались в госучреждения с расчетом оформить дополнительные выплаты или бесплатные медицинские услуги. Выяснилось, что информация, которую предоставляла эта юридическая компания, не соответствует действительности.

При этом злоумышленники за свои услуги брали оплату, которая в несколько раз больше средней цены по городу. Всего от их действий пострадали 15 человек. Общий причиненный потерпевшим ущерб составил более 2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. На период предварительного следствия суд оставил их под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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