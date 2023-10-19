Лжекондитер обманул жительницу Сочи, продав ей несуществующий торт

В полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что ее обманули в интернете.

По словам пострадавшей, они заказала на одном из сайтов торт за 10 тыс. рублей. Обговорив все условия заказа с продавцом в мессенджере, она перевела деньги на указанный им номер карты. Однако торт на торжество ей не привезли, а кондитер пропал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность владельца сервиса, где женщина оформляла заказ. Им оказался 39-летний житель Артемовска Красноярского края. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в Сочи.

Выяснилось, что злоумышленник не имел отношения к кондитерскому производству, но разбирался в IT-сфере. Он создал сайт, наполнил его красивыми фотографиями чужих тортов и обманывал людей дистанционно. Всего пострадали 8 человек, сумма ущерба превысила 150 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого отпустили до суда под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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