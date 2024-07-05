Лжебизнесмена будут судить за аферу с майнингом на 5,7 млн рублей в Сочи

В полиции Сочи завершили расследовать уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина сказал нескольким клиентам о том, что успешно занимается закупкой и реализацией майнингового оборудования, и предложил вложить деньги в развитие бизнеса. Злоумышленник пообещал вернуть деньги с процентами, но потратил их по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства. Ущерб превысил 5,7 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На время предварительного расследования мужчину поместили под стражу. Расследование завершено, материалы дела передали в Хостинский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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