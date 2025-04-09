Лжепредприниматель из Ростова-на-Дону обманул анапчанина на 2,6 млн рублей

Уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в Анапский городской суд направила прокуратура после утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, 43-летний житель Ростовской области заключил с предпринимателем из Анапы договор поставки товаров на сумму 2,6 млн рублей.

По итогам сделки продавец забрал деньги, но анапчанин так и не получил товары. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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В качестве гарантии возврата средств он предложил свою квартиру в Южном районе города, умолчав о том, что на недвижимость наложен арест. Когда мужчина сообщил знакомому о невозможности вернуть долг, они вместе обратились в МФЦ для оформления сделки.

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