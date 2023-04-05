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Лыжница сборной России опровергла информацию о драке в отеле в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lyzhnitsa-sbornoj-rossii-oprovergla-informatsiyu-o-drake-v-otele-v-sochi
Лыжница сборной России опровергла информацию о драке в отеле в Сочи
Лыжница сборной России опровергла информацию о драке в отеле в Сочи

Ранее в соцсетях появилась информация, что 23-летнюю лыжницу Марию Доброву в одном из отелей Красной Поляны избил ее парень, который тоже профессионально занимается лыжами, — 26-летний Артем Набиулин.

«Пост, который был опубликован в крупном Telegram-канале, — бред. Не понимаю, откуда появилась эта информация. Никакого скандала, никакой драки не было, меня никто не избивал», — рассказала Доброва.

По ее словам, с Набиулиным они состоят в отношениях и накануне отдыхали в Красной Поляне. Девушка предположила, что за конфликт в отеле могли принять их шумное общение. Она подчеркнула, что у нее нет никаких травм и в больницу ее не доставляли, сообщает «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях рассказали, что Набиулин во время драки нанес Доброй телесные повреждения и ее госпитализировали с сильным ушибом переносицы. Информация об оказании медицинской помощи девушке и молодому человеку поступила из больницы в полицию Сочи.

Правоохранители установили, что телесные повреждения молодые люди нанесли друг другу в результате конфликта. Участники инцидента в полицию не обращались. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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