Люся Чеботина остригла волосы во время выступления на «Новой волне» в Сочи

Популярная артистка и певица Люся Чеботина исполнила на фестивале «Новая Волна» в Сочи кавер на хит Лолиты Милявской — «Пошлю его на…».

Во время выступления певица взяла большие ножницы и прямо на сцене остригла длинные волосы, чем удивила всех гостей фестиваля, а также комментаторов в соцсетях.

Смелый шаг понравился не только комментаторам, но и автору песни Лолите. В одном из интервью она восхитилась неожиданным номером — стричь волосы во время танца на сцене было даже опасно. Также Лолита поблагодарила свою коллегу по сцене за «новую жизнь» ее хита.

Некоторые усомнились в том, что Чеботина отрезала свои волосы, а не парик — в ответ на это артистка опубликовала кадры со стилистом, который доводит ее стрижку до идеала.

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