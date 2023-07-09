Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Люди спасли двух дельфинов, выброшенных штормом на берег в Сочи. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lyudi-spasli-dvuh-delfinov-vybroshennyh-shtormom-na-bereg-v-sochi-video
Видео t.me/sochitypical

Это произошло на пляже «Чайка» в Адлерском районе. Последние сутки в Черном море бушует шторм. На курортах объявлено штормовое предупреждение.

Сильный шторм выбросил на берег двух дельфинов. На помощь к ним сразу пришли неравнодушные люди. С помощью физических усилий им удалось вернуть дельфинов на достаточную глубину и они уплыли в море.

Один из дельфинов был крупных размеров. Это усложнило процесс спасения. Волны выбрасывали млекопитающее обратно на берег и сбивали с ног спасающих его мужчин. Вскоре и его удалось спасти, пишет паблик «Типичный Сочи».

Читайте также: из-за шторма и смерчей в Сочи до 11 июля закрыли все пляжи. На территории курорта продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В Сочи в ближайшие сутки ожидаются ливни с усилением ветра.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 июля
5 причин, почему нельзя отказываться от детских прививок
5 причин, почему нельзя отказываться от детских прививок
Что такое миома: диагностика и лечение
Что такое миома: диагностика и лечение
Топ-10 продуктов, продлевающих молодость
Топ-10 продуктов, продлевающих молодость
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях