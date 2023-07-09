Люди спасли двух дельфинов, выброшенных штормом на берег в Сочи. Видео

Это произошло на пляже «Чайка» в Адлерском районе. Последние сутки в Черном море бушует шторм. На курортах объявлено штормовое предупреждение.

Сильный шторм выбросил на берег двух дельфинов. На помощь к ним сразу пришли неравнодушные люди. С помощью физических усилий им удалось вернуть дельфинов на достаточную глубину и они уплыли в море.

Один из дельфинов был крупных размеров. Это усложнило процесс спасения. Волны выбрасывали млекопитающее обратно на берег и сбивали с ног спасающих его мужчин. Вскоре и его удалось спасти, пишет паблик «Типичный Сочи».

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