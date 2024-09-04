Люди пожаловались на аварийные деревья на улице Клинической в Краснодаре

Жители боятся за свои жизни и безопасность детей. Угрозу видят в нескольких старых деревьях. Ветки кленов уже не раз падали на тротуар и на площадку, где играют дети. За просьбой спилить деревья жители Клинической обратились в администрацию, но помощь не торопится.

Людмила Голубева очень обеспокоена состоянием деревьев в своем дворе. Многие из них посадили еще в середине прошлого века, а сейчас они представляют опасность для жителей и прохожих.

«У нас тут стол стоит обеденный, мы праздники здесь отмечаем разные, дерево может туда упасть. У нас тут бабушки старенькие отдыхают, очень переживаем», — говорит жительница Краснодара Любовь Голубева.

Голубева обратилась за помощью в редакцию «Фактов», так как женщина устала ждать, когда спилят аварийные деревья.

«Этому клену уже больше 60 лет. За это время дерево прогнило, ствол потрескался и его испортили короеды. Несколько лет назад его часть уже отвалилась и упала во двор. Подобное может повториться в любой момент», — сообщает корреспондент Майкл Шнырев.

Рядом находится школа, а во дворе часто играют дети.

— Падали ветки неоднократно. Заявления мы писали не единожды, но ничего так и не произошло. Как стояло дерево, так и стоит.

— Хотелось бы, чтобы его быстрей спилили. Чтобы не было каких-то новых жертв.

Старое дерево находится со стороны улицы Юннатов. Когда от клена отвалилась большая ветка, рядом никого не было.

«Погода была хорошая, безветренная, ни дождя, ни ветра. Кусок дерева упал. По счастливой случайности никто не пострадал», — делится жительница Краснодара Любовь Шевченко.

При столкновении с проблемой опасных деревьев, необходимо написать обращение в управляющую компанию. Если ответа нет, следует обратиться в прокуратуру. Также есть возможность самостоятельно оформить порубочный билет, сделать это можно на Госуслугах.

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