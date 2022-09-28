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Любовь Попова: результаты референдума показывают, насколько людям важно стать гражданами России

Политика
28.09.2022 11:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/lyubov-popova-rezultaty-referenduma-pokazyvayut-naskolko-lyudyam-vazhno-stat-grazhdanami-rossii
Любовь Попова: результаты референдума показывают, насколько людям важно стать гражданами России
Любовь Попова. Фото пресс-службы Общественной палаты Краснодарского края

Референдумы по вхождению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ завершились.

По данным ЦИК, за вхождение в состав России проголосовали в ЛНР более 98%, в ДНР 99%, в Запорожье 93%, а в Херсонской области 87%. По словам председателя Общественной палаты Краснодарского края Любови Поповой, это убедительные цифры, которые показывают, насколько людям важно определить свой статус и стать гражданами России.

«Референдумы соответствуют всем международным законам. Люди шли голосовать, несмотря на усиленные обстрелы, планируемые теракты, провокации и попытки их сорвать, со стороны киевских неонацистов. Пять дней граждане голосовали и на территории Кубани. У нас было открыто 22 избирательных участка, 10 членов краевой Общественной палаты были аккредитованы как международные наблюдатели на референдумах. Мы наблюдали за процессом голосования, выезжали на участки и видели воодушевление людей. Они шли голосовать целыми семьями. Они хотят жить в безопасности, учиться, работать, любить, растить детей, быть счастливыми», — прокомментировала результаты референдумов Любовь Попова.

Глава краевой Общественной палаты привела слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что «принятое решение спасает миллионы людей от геноцида и дает возможность вместе строить планы на будущее».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», референдумы по вхождению в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Избирательные комиссии регионов обработали 100% бюллетеней и подвели итоги голосования.

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