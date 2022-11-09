Любовь Попова прокомментировала избрание Евгения Наумова мэром Краснодара

Любовь Попова. Фото пресс-службы Общественной палаты Краснодарского края

Вице-губернатора Кубани Евгения Наумова избрали новым главой Краснодара 9 ноября. Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова сообщила, что в строительной сфере Кубани нового главу хорошо знают и высоко оценивают.

Попова отметила, что перед новым мэром стоят нелегкие задачи. В их числе решение проблем застройки, ЖКХ, дорог и автомобильных пробок.

«Простой в общении и знает свое дело» — так говорят про Евгения Наумова кубанские строители. И для этого есть основания. На стройплощадках Краснодарского края его хорошо знают. В должности вице-губернатора, курируя строительство жилья, объектов здравоохранения, детских садов, школ, спортивных объектов, он неоднократно бывал «в полях» и получал информацию напрямую от представителей отрасли.

Общественники и жители краевой столицы регулярно заостряют внимание городской власти на проблемах застройки, ЖКХ, дорог и автомобильных пробок. Груз, который ляжет на нового мэра, нелегкий», — сказала Попова.

Председатель Общественной палаты отметила, что в числе задач мэра — комплексное развитие территории Краснодара.

«В ЗСК уже находится на рассмотрении Концепция развития северо-восточной части Краснодара. Это один из самых крупных проектов планировки в РФ. Он необходим, в том числе, в силу демографической ситуации в Краснодаре. Призван снять нагрузку с центральной части города за счет автономности других его районов. При этом потребуются минимальные затраты из городского бюджета, поскольку предусмотрено максимальное привлечение внебюджетных средств», — сказала Попова.

Она выразила уверенность, что для решения проблем города необходимо взаимодействие общества: власти, бизнеса и некоммерческого сектора.

«И конечно задача мэра — работать на достижение результатов через объединение. Через организацию взаимодействия всех институтов гражданского общества: власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Это позволит добиться эффективного выполнения поручений президента и губернатора, достижения результатов нацпроектов и национальных целей развития. Уверена, что такое взаимодействие необходимо преодоления проблем, развития краевого центра и благополучия его жителей», — цитирует Попову пресс-служба краевой Общественной палаты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэром Краснодара избрали Евгения Наумова.