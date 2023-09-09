Любовь Попова: на всех избирательных участках Кубани работают наблюдатели

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова рассказала о ходе муниципальных выборов на Кубани. По ее словам, краевой Общественный штаб полностью готов к работе 9 и 10 сентября.

Председатель Общественной палаты края напомнила, что на территории Краснодарского края одновременно проходят 62 избирательные кампании. Выборы проходят в 33 муниципалитетах.

«Жители края сегодня и завтра будут выбирать глав городских и сельских поселений, депутатов муниципальных районов и городских округов. В эти дни мы обеспечим на территории края независимое общественное наблюдение. На избирательных участках уже находятся общественные наблюдатели. В муниципалитетах работают местные общественные штабы, организованные общественными палатами. На связи с ними находятся мобильные группы экспертов. Координирует всю эту работу наш краевой Общественный штаб, который находится в Краснодаре, на улице Советской, 30», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» Любовь Попова.

По ее словам, на участки направили около 1 тыс. общественных наблюдателей, прошедших обучение. На небольшие по численности избирателей сельские участки выйдут по 1 человеку, на более крупные — по 2-3.

«Работа общественных наблюдателей — добровольная и неоплачиваемая. Их задача — контроль за соблюдением избирательных прав всех участников выборов. Общественные наблюдатели работают по специальным чек-листам «Золотой стандарт», которые позволяют избежать субъективной оценки и неоднозначной трактовки ситуаций. Общественные наблюдатели приступили к работе до открытия избирательных участков и завершат работу лишь после подсчета голосов. В дни голосования наблюдатели находятся на постоянной связи с экспертами штаба: мы обеспечиваем им юридическую и информационную поддержку», — сообщила Любовь Попова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовал первый день выборов. Всего в Краснодарском крае проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. На 232 вакантных мандата претендуюткандидаты от 7 политических партий и самовыдвиженцы. В организации и проведении выборов задействованы 47 территориальных избирательных комиссий и 765 участковых избирательных комиссий – более 9 тыс. человек. Все избирательные участки открылись вовремя, комиссии приступили к работе.