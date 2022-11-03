Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Любовь Попова: как таковой отмены новогодних праздников на Кубани нет

Политика
03.11.2022 14:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/lyubov-popova-kak-takovoj-otmeny-novogodnih-prazdnikov-na-kubani-net
Любовь Попова: как таковой отмены новогодних праздников на Кубани нет
Любовь Попова. Фото пресс-службы Общественной палаты Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 ноября поручил отменить в муниципалитетах массовые гулянья в новогоднюю ночь и во время январских праздников.

Это решение прокомментировали общественники Краснодарского края. Они согласились с тем, что это своевременное и правильное поручение.

«Это очень правильное решение и с моральной, и с материальной точки зрения. Тем более, как таковой отмены новогодних праздников нет. Дети Кубани получат свое новогоднее чудо, запланированные детские мероприятия пройдут в полном объеме. Муниципалитеты края используют для украшения общественных пространств уже имеющиеся декоративные элементы, без закупки новых. Сегодня как никогда важно разумное и бережное расходование бюджетов. Думаю, что жители Кубани разделяют эту точку зрения!» — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Президент Фонда поддержки гражданского общества Сергей Петухов также поддержал решение отмены массовых гуляний. По его словам, важнее сейчас сэкономить на салютах и отправить деньги для поддержки военных в зоне специальной операции на Украине.

«Специальная военная операция приводит людей в чувство и показывает, что действительно важно. Новый год — это праздник души, а не всей той мишуры. Важно не отчаиваться, важно надеяться, важно быть рядом с близкими, позвонить им лишний раз, если вы на расстоянии. Вряд ли среди жителей Кубани появятся те, кто будет против. А дух праздника всегда исходит от самих людей», — отметил Сергей Петухов.

Как писал интернет портал «Кубань 24», в Краснодарском крае отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Туапсе вечером на улице зарезали женщину
В Туапсе вечером на улице зарезали женщину
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В России предложили сделать выходной предновогоднюю неделю для семей мобилизованных
  3. Альтернативный маршрут в Крым: востребован ли новый путь и насколько он безопасен
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодарском крае отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки
  6. В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске
Прямой эфир
Мы в соцсетях