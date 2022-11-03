Любовь Попова: как таковой отмены новогодних праздников на Кубани нет

Любовь Попова. Фото пресс-службы Общественной палаты Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 ноября поручил отменить в муниципалитетах массовые гулянья в новогоднюю ночь и во время январских праздников.

Это решение прокомментировали общественники Краснодарского края. Они согласились с тем, что это своевременное и правильное поручение.

«Это очень правильное решение и с моральной, и с материальной точки зрения. Тем более, как таковой отмены новогодних праздников нет. Дети Кубани получат свое новогоднее чудо, запланированные детские мероприятия пройдут в полном объеме. Муниципалитеты края используют для украшения общественных пространств уже имеющиеся декоративные элементы, без закупки новых. Сегодня как никогда важно разумное и бережное расходование бюджетов. Думаю, что жители Кубани разделяют эту точку зрения!» — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Президент Фонда поддержки гражданского общества Сергей Петухов также поддержал решение отмены массовых гуляний. По его словам, важнее сейчас сэкономить на салютах и отправить деньги для поддержки военных в зоне специальной операции на Украине.

«Специальная военная операция приводит людей в чувство и показывает, что действительно важно. Новый год — это праздник души, а не всей той мишуры. Важно не отчаиваться, важно надеяться, важно быть рядом с близкими, позвонить им лишний раз, если вы на расстоянии. Вряд ли среди жителей Кубани появятся те, кто будет против. А дух праздника всегда исходит от самих людей», — отметил Сергей Петухов.

Как писал интернет портал «Кубань 24», в Краснодарском крае отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки.