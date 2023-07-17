Любительский ФК «Пионер» из Ленинградского района впервые сыграет в Кубке России

Об этом стало официально известно 17 июля. В РФС представили турнирную сетку Пути регионов Кубка России.

В этом году в Кубке России, помимо профессиональных клубов, участие примут 11 любительский клубов, в том числе ФК «Пионер» из Ленинградского района, а также три клуба из Медиалиги.

В Первом раунде Пути регионов Кубка России «Пионер» на домашнем стадионе сыграет против «Дружбы» из Майкопа. Игра пройдет с 1 по 3 августа. Точная дата матча станет известна позже. Победитель этой пары сыграет в следующем раунде против «Кубань-Холдинга» из Павловского района.

«Биолог-Новокубанск» в рамках Пути регионов сыграет с победителем пары «Ставрополь Агросоюз» (Невинномысск) — «Машук-КМВ» (Пятигорск).

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