Любительницу медитаций на свежем воздухе спасатели сняли со скалы в Анапе

Инцидент произошел 6 августа в районе горы Ласточкино гнездо в поселке Супсех.

Девушка отправилась на прогулку в горы. Она собиралась помедитировать, но ее обычное место оказалось занято, и девушка отправилась домой. Вместо того, чтобы идти знакомой дорогой, она выбрала новую тропинку.

В итоге девушка оказалась на приличной высоте и поняла, что не сможет ни подняться дальше, ни спуститься. Она вызвала спасателей и передала им координаты своего местонахождения.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали девушку с крутого склона горы в безопасное место. Медпомощь ей не понадобилась, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань -СПАС»

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