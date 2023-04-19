Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Детский омбудсмен РФ: школьников из Украины вывозили в Краснодарский край с согласия родителей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/lvova-belova-zayavila-chto-detej-iz-ukrainy-vyvozili-v-krasnodarskij-kraj-s-soglasiya-roditelej
Детский омбудсмен РФ: школьников из Украины вывозили в Краснодарский край с согласия родителей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом уполномоченный по правам ребенка в России России Мария Львова-Белова сообщила в интервью RT Arabic.

«Дети, которые были вывезены в здравницы Краснодарского края, Крыма во время активных военных действий с Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, были вывезены добровольно, потому что родители попросили для них безопасного пространства», — рассказала Львова-Белова.

Она отметила, что детей из Украины вывозили в Краснодарский край и Крым для отдыха и учебы в октябре прошлого года. Позже линия фронта сдвинулась и часть родителей оказались на подконтрольной Украине территории.

Из-за этого детей не удалось вернуть родителям оперативно. По словам Львовой-Беловой, российские специалисты могли передать детей только их законным представителям, чтобы они не стали инструментов в руках мошенников. Однако отцы не могли выехать в РФ из-за того, что мужчин призывного возраста из Украины не выпускали, а матери либо не имели финансовой возможности выехать в Россию, либо не могли оставить одних младших детей.

Детский омбудсмен добавила, что сейчас в российских здравницах находится восемь детей из Украины, сообщает RT.

Читайте также: в конце прошлого года в Краснодарский край эвакуировали 20 детей-сирот из обстреливаемого района ДНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.

Статьи
По бюджету: чем можно заменить популярные продукты из ПП-рецептов?
По бюджету: чем можно заменить популярные продукты из ПП-рецептов?
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Соблюдайте 7 правил доктора Мясникова, чтобы спать как младенец
Соблюдайте 7 правил доктора Мясникова, чтобы спать как младенец
Что делать, если сгорел на солнце?
Что делать, если сгорел на солнце?
Сериал «Король и Шут»: за дружбу и музыку прощаешь огрехи в сюжете
Сериал «Король и Шут»: за дружбу и музыку прощаешь огрехи в сюжете
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе
  3. На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках
  4. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  5. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  6. Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях