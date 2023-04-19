Детский омбудсмен РФ: школьников из Украины вывозили в Краснодарский край с согласия родителей
Об этом уполномоченный по правам ребенка в России России Мария Львова-Белова сообщила в интервью RT Arabic.
«Дети, которые были вывезены в здравницы Краснодарского края, Крыма во время активных военных действий с Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, были вывезены добровольно, потому что родители попросили для них безопасного пространства», — рассказала Львова-Белова.
Она отметила, что детей из Украины вывозили в Краснодарский край и Крым для отдыха и учебы в октябре прошлого года. Позже линия фронта сдвинулась и часть родителей оказались на подконтрольной Украине территории.
Из-за этого детей не удалось вернуть родителям оперативно. По словам Львовой-Беловой, российские специалисты могли передать детей только их законным представителям, чтобы они не стали инструментов в руках мошенников. Однако отцы не могли выехать в РФ из-за того, что мужчин призывного возраста из Украины не выпускали, а матери либо не имели финансовой возможности выехать в Россию, либо не могли оставить одних младших детей.
Детский омбудсмен добавила, что сейчас в российских здравницах находится восемь детей из Украины, сообщает RT.
Читайте также: в конце прошлого года в Краснодарский край эвакуировали 20 детей-сирот из обстреливаемого района ДНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.
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