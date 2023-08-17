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Лукашенко: если поехать куда-то в горы, то лучше, чем Сочи зимой, места нет

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/lukashenko-esli-poehat-kuda-to-v-gory-to-luchshe-chem-sochi-zimoj-mesta-net
Лукашенко: если поехать куда-то в горы, то лучше, чем Сочи зимой, места нет
Фото пресс-службы президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что иметь собственную яхту никогда не хотел, а отдыхать больше любит на горных курортах Сочи.

«Я не такой человек. Яхта, жара — это не мое. Если поехать куда-то в горы, то лучше, чем Сочи зимой, места нет. У нас там есть государственная база, гостиница, у меня есть там дом, где я могу остановиться», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что любит порыбачить — для этого он берет яхту у президента России Владимира Путина.

«Если я бываю в Сочи, там у Путина есть «шхуна», я ее так называю. Я говорю: «Дай мне шхуну на рыбалку», — цитирует президента Белоруссии  ТАСС.

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