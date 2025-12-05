Лучшую подборку рекламных шедевров со всего мира показали в Краснодаре

Организатором показа «Ночь пожирателей рекламы» стал медиахолдинг «Кубань 24». Это событие известно во всем мире с 1980-х годов. Идея создания проекта принадлежит французу Жану Мари Бурсико. Он коллекционировал лучшие рекламные ролики мира, созданные по законам драматургии.

Гостей собрали в кинотеатре «Болгария». Среди них пиарщики и рекламщики. В общей сложности более 300 представителей кубанских компаний.

«Я бы хотела, чтобы это были какие-то новые тренды или очень приятная классика в новой интерпретации. Жду вдохновения», — рассказывает представитель компании «Жизнивек» Маргарита Сатосова.

Анна Минькова приняла участие в розыгрыше призов. Она запустила цепочку добра, назвав место и ряд, кому достанется подарок. Первый призер продолжил розыгрыш.

«Продолжаем работать вместе, чтобы создавать не просто рекламу, а произведения искусства», — говорит генеральный директор медиахолдинга «Кубань 24» Анна Минькова.

Представитель компании «Жизнивек» выиграл интервью в рамках программы «Хорошее утро». Теперь телеканал «Кубань 24» ждет организацию в гости. Затем показу дали старт. Каждый ролик — мировой шедевр. Зрители были в восторге.

«Эмоции зашкаливают. «Кубань 24» организовала такую потрясающую ночь с рекламой. Я не видела еще столько разнообразной рекламы», — делится главный врач клиник «Родинка» и «Веснушка» Наталья Махнова.

«Каждый ролик по-своему интересен и запал в душу. Какие-то моменты неловкости, радости и наслаждения», — рассказывает руководитель мебельного салона «Полезный объем» Алла Макаренко.

Ежегодно премьера новой программы «Ночь пожирателей рекламы» проводится весной в Париже, после чего отправляется в мировое турне. В Краснодаре уже несколько лет не проводили подобных мероприятий, но благодаря «Кубань 24» событие вновь стало возможным.

«Полезно смотреть, как люди создают рекламный продукт, когда мы смотрим на лучшее, мы в определенной степени этому учимся. Для Краснодара это качественное событие», — подчеркивает Минькова.

Уникальность проекта в том, что ролики показывают не в качестве рекламы, они интересны режиссерской постановкой.

«Они порой острые, очень необычные, шокирующие, но в том-то и реклама. Человек, один раз увидев ролик, запомнил навсегда товар, который связан с этим роликом», — говорит заместитель генерального директора по рекламе, маркетингу и продажам медиахолдинга «Кубань 24» Наталья Донская.

«Такого формата мероприятия очень мало, тем более для Краснодара. Сейчас маркетинг растет, он становится более сложным. Такие мероприятия нужно проводить в первую очередь для маркетологов», — отмечает маркетолог Вазген Деремов.

Все приглашенные гости выразили слова благодарности за проведение такого показа и хотят, чтобы эти встречи стали ежегодной традицией.

