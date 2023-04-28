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В Краснодарском крае выбрали лучшего участкового полиции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/luchshim-po-professii-stal-uchastkovyj-iz-leningradskogo-rajona
В Краснодарском крае выбрали лучшего участкового полиции
Фото пресс-службы администрации Ленинградского района

На Кубани завершился первый конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции на районном уровне.

В конкурсе участвовали представители из 40 районов Кубани. Программа для участковых уполномоченных состояла из специальной, огневой, медицинской и физической подготовки.

Победу одержал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинградскому району, капитан полиции Денис Колядин. Второе место досталось участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Каневскому району, капитану полиции Владимиру Есауленко. Третье место получил участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Динскому району, старший лейтенант Александр Кирячек, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинградскому району.

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