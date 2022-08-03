Лучшим медиаменеджером года стала редактор газеты из Красноармейского района

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специальный приз Союза журналистов России получила редактор газеты «Голос правды», заслуженный журналист Кубани, председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань. Вручение премии состоялось в рамках церемонии награждения победителей конкурса «Золотое перо России».

Ежегодную премию присуждают журналистам за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу, активную гражданскую позицию и авторитет среди коллег.

В этом году премию вручали в 11 номинациях. Ее получили 48 представителей медиаиндустрии. Многие из них работают в региональной прессе. В числе лучших медиаменеджеров, вместе с Горбань, — представители СМИ из Республики Марий Эл, Пермского края, Свердловской области и Москвы.

«То, что нас отметили вместе с ведущими российскими газетами, говорит о том, что местная пресса и федеральные издания сегодня одинаково важны для нашей страны. И я рада, что работаю именно в районном СМИ, которое мы с коллегами смогли трансформировать пусть в маленький, но современный медиахолдинг. Это наша общая награда. А также награда всех районщиков, которые смогли в новых, непростых для традиционной прессы цифровых реалиях, остаться интересными и востребованными аудиторией», — цитирует Горбань пресс-служба администрации Краснодарского края.

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