Лучшим медиаменеджером года стала редактор газеты из Красноармейского района
Специальный приз Союза журналистов России получила редактор газеты «Голос правды», заслуженный журналист Кубани, председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань. Вручение премии состоялось в рамках церемонии награждения победителей конкурса «Золотое перо России».
Ежегодную премию присуждают журналистам за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу, активную гражданскую позицию и авторитет среди коллег.
В этом году премию вручали в 11 номинациях. Ее получили 48 представителей медиаиндустрии. Многие из них работают в региональной прессе. В числе лучших медиаменеджеров, вместе с Горбань, — представители СМИ из Республики Марий Эл, Пермского края, Свердловской области и Москвы.
«То, что нас отметили вместе с ведущими российскими газетами, говорит о том, что местная пресса и федеральные издания сегодня одинаково важны для нашей страны. И я рада, что работаю именно в районном СМИ, которое мы с коллегами смогли трансформировать пусть в маленький, но современный медиахолдинг. Это наша общая награда. А также награда всех районщиков, которые смогли в новых, непростых для традиционной прессы цифровых реалиях, остаться интересными и востребованными аудиторией», — цитирует Горбань пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Сочи наградили профессионалов и народных спасателей, отличившихся во время ЧС.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
- В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков