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Лучшим «Директором школы Кубани» стала Галина Николаенко из Северского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/luchshim-direktorom-shkoly-kubani-stala-galina-nikolaenko-iz-severskogo-rajona
Лучшим «Директором школы Кубани» стала Галина Николаенко из Северского района
Фото t.me/kondratyevvi

Директор школы № 43 станицы Северской Галина Николаенко выиграла в конкурсе «Директор школы Кубани». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 29 марта.

«Впервые в школу № 43 станицы Северской она пришла как ученица первого класса. Все годы учебы активно участвовала в общественной жизни. Этот опыт и лег в основу будущей профессии», — отметил глава Кубани.

Губернатор рассказал, что после получения аттестата Николаенко стала работать пионервожатой в родной школе, а затем педагогом-организатором, учителем, а также классным руководителем. Директором Галина Николаенко стала пять лет назад. По словам главы региона, вокруг директора инициативная и творческая команда единомышленников, которая вывела школу в лидеры муниципалитета.

«Поздравляю Галину Сергеевну с победой.  Впереди — всероссийский этап конкурса. Желаю успеха», — написал Кондратьев в Telegram.

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