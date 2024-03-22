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Учителем года Кубани стала математик Ферафонтова из школы № 19 в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchitelem-goda-kubani-stala-matematik-ferafontova-iz-shkoly-19-v-sochi
Учителем года Кубани стала математик Ферафонтова из школы № 19 в Сочи
Учителем года Кубани стала математик Ферафонтова из школы № 19 в Сочи

Педагог Анастасия Ферафонтова выиграла в конкурсе «Учитель года Кубани». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 22 марта.

По словам главы края, учителю удалось добиться высокой успеваемости учеников благодарю внедрению креативных методик и собственных разработок обучения. Губернатор отметил, что именно поэтому она стала лучшей в числе 50 сильнейших педагогов Кубани.

«Следующий этап — представление нашего региона на всероссийском конкурсе. Желаю удачи», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», победитель Всероссийского этапа конкурса получит денежный приз — 1 млн рублей.

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