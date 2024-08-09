Лучший водитель Краснодара ездит на маршрутке №136А «Уральская—ППХ Биофабрики»

В Краснодаре прошел конкурс среди водителей категории D на автобусах средней вместимости.

Лучшим по итогам двух туров стал Юрий Чайкин. Он работает на маршрутке № 136А «Уральская — пос. ППХ Биофабрики». «Серебро» конкурса получил Максим Журавель. Третье место занял Андрей Айдель. Призеры получили ценные подарки.

Замглавы Краснодара Владимир Архипов отметил важность этого профессионального конкурса.

«С одной стороны мы повышаем престижность данной профессии, с другой — повышаем уровень профессионализма наших водителей. Автобусные перевозки в Краснодаре пользуются большим спросом. Ежедневно городской транспорт и наши водители перевозят более 300 тыс. пассажиров», — сказал Архипов.

Конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе проверяли знание правил дорожного движения. Конкурсантам было нужно дать правильные ответы на 20 вопросов.

В ходе второго, практического этапа водители прошли «водный дрифт». В салоне автобуса установили контейнер с водой. Нужно было выполнить маневры «змейка», «параллельная парковка», «заезд в гараж», «маневрирование в ограниченном пространстве» и «колея» на скорость и не расплескать воду.

Организаторами конкурса выступил департамент транспорта и дорожного хозяйства при поддержке «Союза транспортников Кубани». В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации, межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЮФО, ГАИ по Краснодару и общественных организаций перевозчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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