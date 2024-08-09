Лучших водителей автобусов определили в Краснодаре

В краевой столице прошел ежегодный конкурс «Лучший специалист Краснодара» в отрасли «Транспорт». Участники соревновались в знании ПДД и демонстрировали жюри навыки управления транспортом.

Станислав Славинский уже в третий раз участвует в этом конкурсе. Сейчас он первым из всех ответил на 20 вопросов по правилам дорожного движения. Это один из двух обязательных этапов, в ходе которого необходимо решить все задания по технике безопасности и ПДД. В соревнованиях участвует 31 человек ― это те профессионалы, которые весь год работали на дорогах краевой столицы без нарушений, поэтому конкуренция высокая, но в своих силах он уверен.

«Я вырос на этой профессии. У меня и дедушка, и папа, и родственники ― все в этой сфере», ― делится водитель Станислав Славинский.

В прошлом году он занял второе место, но выиграл следующий этап соревнований, который прошел в Сочи. Славинский рассказал, что главное в этой профессии ― опыт.

«Когда в первый раз садишься за руль автобуса, ― нервный, когда уже отработаешь, как я с 2011 года , ― все на автомате. Подъехал, двери открыл, отдал сдачу, в зеркало посмотрел, поворот включил и поехал дальше», ― говорит Славинскиий.

Водитель автобуса ― очень непростая профессия. Именно поэтому таких специалистов не хватает, но ежегодный конкурс призван повысить популярность этой работы.

«Ежедневно наш транспорт и наши водители перевозят более 300 тыс. пассажиров, поэтому, наверное, это самая близко общающаяся с населением категория специалистов. Конкурс важен, с одной стороны, мы повышаем престижность данной профессии, с другой стороны ― мы повышаем уровень профессионализма наших водителей», ― отмечает заместитель главы Краснодара по вопросам строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Второй этап состоит из нескольких испытаний: это змейка, заезд в гараж, колея на скорость и автобусная остановка, где нужно остановиться максимально близко к бордюру. Новинка этого года ― так называемый водный дрифт. Участник должен пройти полосу препятствий, не пролив из ведра ни капли воды.

По итогам конкурса Славинский занял четвертое место. Водитель один раз ошибся в тесте и проехал полосу препятствий всего на 2/100 секунды медленнее, чем бронзовый призер. Однако он уверен, что на соревнованиях в Сочи ему удастся выступить лучше.

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