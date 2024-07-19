Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Бесплатно передвигаться на 8 городских маршрутах смогут школьники Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/besplatno-peredvigatsya-na-8-gorodskih-marshrutah-smogut-shkolniki-krasnodara
Бесплатно передвигаться на 8 городских маршрутах смогут школьники Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице из-за корректировки подвоза детей к школам №11 и №66 приняли решение бесплатно выдать ученикам проездные на 50 поездок в месяц.

Воспользоваться специальной картой школьники смогут на восьми городских автобусных маршрутах:

  • №36: ходит от Центрального колхозного рынка до поселка Российского;
  • №42: следует от Юбилейного микрорайона до улицы поселка Российского;
  • №48: ездит от Гидростроя до поселка Российского;
  • №51: маршрут — от Гидростроя до поселка Российского;
  • №58: ходит от Комсомольского микрорайона до поселка Березовый;
  • №66: следует от Московской до Кононыхина;
  • №85: ездит от Калинина до Тепличной;
  • №96: маршрут — от ЦКР до городской психиатрической больницы.

Также проездной будет действовать еще на двух маршрутах — №146А (Гаврилова — поселок Победитель) и №170А (Гаврилова — поселок Индустриальный), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: электронные проездные могут появиться в транспорте Кубани к 2026 году.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях