Бесплатно передвигаться на 8 городских маршрутах смогут школьники Краснодара
Общество
19.07.2024 12:21
В краевой столице из-за корректировки подвоза детей к школам №11 и №66 приняли решение бесплатно выдать ученикам проездные на 50 поездок в месяц.
Воспользоваться специальной картой школьники смогут на восьми городских автобусных маршрутах:
- №36: ходит от Центрального колхозного рынка до поселка Российского;
- №42: следует от Юбилейного микрорайона до улицы поселка Российского;
- №48: ездит от Гидростроя до поселка Российского;
- №51: маршрут — от Гидростроя до поселка Российского;
- №58: ходит от Комсомольского микрорайона до поселка Березовый;
- №66: следует от Московской до Кононыхина;
- №85: ездит от Калинина до Тепличной;
- №96: маршрут — от ЦКР до городской психиатрической больницы.
Также проездной будет действовать еще на двух маршрутах — №146А (Гаврилова — поселок Победитель) и №170А (Гаврилова — поселок Индустриальный), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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