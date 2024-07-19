Бесплатно передвигаться на 8 городских маршрутах смогут школьники Краснодара

В краевой столице из-за корректировки подвоза детей к школам №11 и №66 приняли решение бесплатно выдать ученикам проездные на 50 поездок в месяц.

Воспользоваться специальной картой школьники смогут на восьми городских автобусных маршрутах:

№36 : ходит от Центрального колхозного рынка до поселка Российского;

: ходит от Центрального колхозного рынка до поселка Российского; №42 : следует от Юбилейного микрорайона до улицы поселка Российского;

: следует от Юбилейного микрорайона до улицы поселка Российского; №48 : ездит от Гидростроя до поселка Российского;

: ездит от Гидростроя до поселка Российского; №51 : маршрут — от Гидростроя до поселка Российского;

: маршрут — от Гидростроя до поселка Российского; №58 : ходит от Комсомольского микрорайона до поселка Березовый;

: ходит от Комсомольского микрорайона до поселка Березовый; №66 : следует от Московской до Кононыхина;

: следует от Московской до Кононыхина; №85 : ездит от Калинина до Тепличной;

: ездит от Калинина до Тепличной; №96: маршрут — от ЦКР до городской психиатрической больницы.

Также проездной будет действовать еще на двух маршрутах — №146А (Гаврилова — поселок Победитель) и №170А (Гаврилова — поселок Индустриальный), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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