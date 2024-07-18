Электронные проездные могут появиться в транспорте Кубани к 2026 году

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали законопроект, по которому льготники смогут использовать электронные проездные билеты в общественном транспорте.

Нововведение позволит отказаться от их бумажных аналогов и оптимизирует многие процессы, отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

«Это позволит серьезным образом экономить бюджет региона», — подчеркнул Бурлачко.

До конца 2025 года власти предусмотрели план, по которому будет создана необходимая инфраструктура для перехода с бумажных на электронные проездные.

«На реализацию законопроекта планируется выделить порядка 57 млн рублей в 2024 году, в 2025-2026 — по 11 млн рублей», — сообщил глава минтруда Кубани Сергей Гаркуша.

Новую меру введут в регионе в рамках перехода к цифровой экономике по концепции цифровой трансформации социальной сферы.

Всего на Кубани предусмотрели 18 категорий граждан, которые имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

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