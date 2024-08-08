Лучших строителей наградили в Краснодаре

Эксперты определили организации, которые успешно реализовали проекты в номинациях «Строительство многоквартирных домов» и «Строительство соцобъектов».

Награждение приурочили ко Дню строителя, который отмечается 11 августа. Победителей поздравил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко.

На Кубани это особый праздник: отрасль одна из ведущих в Краснодарском крае. Представители этой профессии строят заводы, прокладывают транспортные пути, улучшают курортную и социальную индустрию, а также создают основу для экономического развития Кубани.

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