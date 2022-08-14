Лучших строителей Краснодарского края наградили в честь профессионального праздника

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

День строителя традиционно отмечают во второе воскресенье августа. В честь праздника в администрации Краснодарского края прошло торжественное мероприятие.

«Строительная сфера края ежегодно показывает значительной рост. Она вносит весомый вклад в экономическое благополучие региона. За последние годы мы кардинально изменили подход к жилищному строительству. Ушли от точечной застройки, в приоритете – комплексное проектирование территорий, где сразу предусмотрено возведение социальных объектов», — сказал вице-губернатор Кубани Евгений Наумов.

Он наградил лучших работников строительной отрасли региона. Медали за выдающийся вклад в развитие Краснодарского края III степени получили: замруководители ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Антон Руденко и Виталий Литвинюк, а также замдиректора МКУ Краснодара «Единая служба заказчика» Артур Артемьев.

Еще девять дипломов III степени вручили победителям профильного конкурса. Также глава краевого департамента строительства Сергей Власов наградил почетными грамотами сотрудников строительных компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре в честь Дня физкультурника поздравили и наградили спортсменов.