В Краснодаре в честь Дня физкультурника поздравили и наградили спортсменов

Видео канала «Кубань 24»

В Краснодаре отметили День физкультурника. В комплексе «Чемпион» поздравили тех, кто посвятил свою жизнь спорту.

Почетную награду от президента получила теннисистка Елена Веснина и тренер, а по совместительству отец олимпийской чемпионки Сергей Веснин. Вручили также медали за заслуги перед отечеством и за вклад в развития Краснодарского края. Всего 70 знаков отличия.

«Наши, кубанские спортсмены самые лучшие, самые сильные. И я заметил, что наши спортсмены поднимали флаг Кубани не только на территории России, но и по всему миру», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

На сцену поднимались тренеры, ветераны отрасли и руководители краевых профильных учреждений. Как отметили на встрече, в нашем регионе сильные спортсмены и наставники. За годы работы они смогли завоевать медали на Олимпийских играх и международных чемпионатах.

«Конечно, есть достижения наших спортсменов, мы не просто собрали ветеранов, это связь поколений. И сегодня была Елена Веснина, сегодня были ребята, которые показывают успехи в прыжках на батуте, в том числе Ирма Махиня, которая завоевала олимпийскую медаль. Мы двигаемся вперед, не теряем надежд, победа будет за нами», — сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В честь дня физкультурника спортивные праздники пройдут по всему региону. Проведут более 500 мероприятий. Ну, а главный состоится 13 августа в Краснодаре в Чистяковской роще. Там для гостей будут организованы более 20 тематических зон по самым популярным и зрелищным видам спорта. Таким как мотокросс, триатлон, пятиборье, бокс, тяжелая атлетика. Также желающие смогут поиграть в ростовые шахматы и посетить зону граффити.