Лучших сотрудников военных комиссариатов Кубани наградили в Краснодаре

Торжественную церемонию приурочили к 107-й годовщине образования военных комиссариатов. Ее провел вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

На мероприятии сотрудникам военкоматов вручили благодарственные письма губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также почетные грамоты от краевой администрации.

«Вся команда военного комиссариата во главе с Алексеем Геннадьевичем Чугункиным работает на результат, слаженно, эффективно. Поздравляю с этим праздником всех причастных к военному комиссариату», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

«Основная задача, которую мы ставим для своих сотрудников, — это максимальное внимание к участникам СВО и членам их семей. Чтобы закрыть все социальные вопросы, все военные комиссары и работники социальных служб получили задачу выезжать к родственникам бойцов», — поделился военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин.

После церемонии награждения на встрече обсудили такие темы, как реабилитация и социализация участников специальной военной операции, помощь их семьям и реализация льгот.

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