Лучших работников курортной отрасли наградили в Краснодарском крае

Имена лауреатов конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп» объявили в Геленджике.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в индустрии гостеприимства края заняты свыше 100 тыс. работников, более 10 тыс. средств размещения. По его словам, на торжественном мероприятии собрались настоящие профессионалы, которые не боятся вызовов и готовы преодолевать любые трудности.



«Мы развиваем различные направления туризма: лечебно-оздоровительный, гастрономический, винный, промышленный, познавательный и событийный, сельскохозяйственный и экологический. И таким разнообразным отдых на Кубани делаете в том числе и вы — работники отрасли большого курорта под названием Краснодарский край», — добавил он.

Глава Кубани вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко вручил награды работникам отрасли, которые в этом году конкурировали в 24 номинациях. Победителей награждали в таких номинациях, как «Лучший санаторий», «Лучший винодел», «Лучший сыродел», «Лучший специалист по развитию хозяйства» и другие.

Всего в этом году на конкурс подали около 400 заявок. «Курортный Олимп» проводят с 2005 года. Его лауреатами все время уже стали 770 представителей и предприятий санаторно-курортной и туристской отрасли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

