Лучшего повара на конкурсе «Курортный Олимп» определили в Краснодарском крае

Соревнования поваров и представителей сферы гостеприимства провели в рамках конкурса «Курортный Олимп». В финале участвовали 12 сильнейших кулинаров и 47 администраторов и горничных.

Эногастрономический туризм в Краснодарском крае становится все более востребованным у отдыхающих. В регионе действуют свыше 100 объектов туризма, специализирующихся на гастрономическом направлении отдыха. Они располагаются как на морском побережье, так и в степных зонах.

«Наш регион один из самых многонациональных в стране, поэтому здесь можно попробовать разные колоритные блюда», — отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

На конкурс «Курортный Олимп» в номинации «Лучший повар» допустили поваров со стажем не менее 1 года без ограничений по возрасту и квалификации. Заявки подали около 20 человек, в финал вышли 12. Конкурс состоял из заочного и очного этапов. Сначала оценивали фирменное блюдо, представленное на видео.

Затем финалистов допустили к практической работе. Каждый должен был приготовить блюдо с кубанской идентичностью. Жюри оценивало не только вкус, но и оригинально презентации. Также учитывалось соблюдение санитарных норм, организация рабочего места и рациональное использование продуктов.

Кроме того, в Краснодаре прошел очный этап краевого конкурса лидеров туриндустрии в номинациях «Лучший администратор» и «Лучшая горничная». Отбор прошли 47 человек. Специалисты прошли тестирование, собеседование и на практике представили свои профессиональные знания и мастерство.

«Для определения победителей по каждому направлению министерство курортов региона сформировало специальную комиссию, в которую вошли сотрудники ведомства и независимые эксперты», — сообщил Зарицкий.

Победители получат денежный приз и диплом. Первое место вознаграждается 200 тыс. рублями, за второе и третье — 150 и 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

