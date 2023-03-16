Лучших молодых поваров Черноморского побережья определили в Краснодарском крае

В финал конкурса «Черноморская кухня молодых поваров Chefs&Juniors 2023» вышли повара из Новороссийска, Анапы и Геленджика. Их средний возраст составил 19-21 год.

Конкурсанты должны были представить на оценку жюри вкусовые качества своих блюд, методику приготовления, гигиену, а также подачу. Обязательным условием стало преимущественное использование продуктов, произведенных на Кубани. На приготовление и подготовку рабочего места поварам предоставили всего 80 минут.

В финале кулинарного состязания участвовало восемь команд из ссузов Краснодарского края. Победителем конкурса стала команда «Горячники», в которую вошли Арсений Немов из Анапского колледжа сферы услуг и Иван Домской из Новороссийского профессионального техникума.

Врио главы минкурортов края Михаил Зарицкий подчеркнул, что гастрономическая составляющая — одна из ключевых в формировании комплексного турпродукта. Он отметил важность конкурса как площадки для развития нового поколения поваров, а также как центра экспериментальной кухни Черноморского побережья.

Конкурс молодых поваров организует гильдия шеф-поваров Черноморского побережья совместно с рестораном «Винотеррия» при поддержке администрации Новороссийска и регионального минкурортов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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